إعلان

BBC

أوكرانيا: روسيا أسطقت إحدى مقاتلاتها بطريق الخطأ

08:20 م السبت 05 أكتوبر 2024

الجيش الاوكراني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كييف - (د ب أ)

قال الجيش الأوكراني اليوم السبت إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مقاتلة لها بطريق الخطأ.

وذكر موقع (أوكرانيسكا برافدا) الإخباري، نقلا عن قيادة القوات الجوية في كييف أن الطائرة كانت تحلق فوق منطقة محتلة في منطقة دونباس شرقي البلاد، وكانت تهدف إلى إطلاق قنابل انزلاقية موجهة على مواقع أوكرانية عندما تم ضربها بصواريخ روسية.

وتم نشر مقطع مصور للطائرة الروسية من طراز سو- 25 بعد سقوطها.

ورغم ذلك، لم يتضح ما إذا كانت اللقطات تظهر الطائرة التي أسقطتها روسيا أم لا.

وبحسب قائمة ينشر الجيش الأوكراني عليها الخسائر المزعومة للقوات الروسية فقدت روسيا 368 طائرة منذ نشوب الحرب قبل سنتين ونصف السنة، ولم يتسن التحقق من صحة الأعداد بصورة مستقلة.

الجيش الأوكراني طائرة مقاتلة الدفاعات الجوية الروسية روسيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فصائل عراقية تقصف موقعين في شمال وجنوب إسرائيل بصواريخ الأرقب

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يصدق على ترقية قائد قوات الدفاع الجوي إلى رتبة الفريق
الرئيس الفرنسي يطالب بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل