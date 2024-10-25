حزب العمال الكردستاني يعلن مسؤوليته عن هجوم على شركة دفاعية تركية

إسطنبول- (د ب أ)

أعلن حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع أمس الأول الأربعاء على شركة دفاعية رائدة في أنقرة، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وكتبت وكالة (إيه.إن.إف) للأنباء التابعة لحزب العمال الكردستاني اليوم الجمعة، نقلا عن الجناح العسكري للحزب (إتش.بي.جي) إنه تم تنفيذ الهجوم من قبل فريق مستقل من "كتيبة الخلود"

كان وزير الداخلية علي يرلي قايا قد صرح أن اثنين على الأقل من منفذي الهجوم لقيا حتفهما.

وكشف قايا أنهما ينتميان إلى "بي كيه كيه".

وقال إن خمسة أشخاص قتلوا في الهجوم وأصيب 22 شخصا آخرين الهجوم.

أوقفت سلطات الأمن التركية بمدينة إسطنبول 35 شخصا بتهمة التخطيط لإحداث أعمال شغب لصالح تنظيم "بي كيه كيه "، بعد مرور يومين على الهجوم على الشركة.