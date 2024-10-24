باكستان تسجل 40 إصابة جديدة بشلل الأطفال وتطلق حملة تطعيم جديدة

إسلام آباد - (د ب أ)

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الخميس، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بشلل الأطفال منذ بداية العام، فيما أكدت مجددا على التزامها بالقضاء على المرض.

وأظهرت البيانات الرسمية تسجيل ست حالات إصابة بشلل الأطفال العام الماضي، بتراجع من 147 إصابة في 2019.

وتمكنت باكستان من السيطرة على انتشار شلل الأطفال عن طريق حملات التطعيم التي تتردد على المنازل، وانخفضت الأرقام الرسمية إلى 84 حالة في 2020 وإلى حالة واحدة في 2021 وإلى 20 حالة في 2022.

ويقول المسؤولون إن عشرات الآلاف من الأطفال لم يتلقوا التطعيم وسط زيادة حديثة في أعمال العنف التي تساهم في زيادة الإصابات الجديدة العام الجاري.

وقال رئيس الوزراء شهباز شريف اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال "لن يهدأ لنا بال حتى تصبح باكستان خالية من فيروس شلل الأطفال".

ودشن شريف أيضا حملة تطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى البلاد، تبدأ في 28 أكتوبر الحالي، وهي تستهدف 45 مليون طفل دون الخامسة.

وتنظم باكستان حملات تطعيم دورية ولكن المسلحين الإسلاميين المرتبطين بالقاعدة وطالبان غالبا ما يستهدفون عمال الرعاية الصحية، وقتل المسلحون العشرات من عمال الرعاية الصحية خلال حملات التطعيم.

ويتهم المسلحون عمال الرعاية الصحية بأنهم جواسيس ويزعمون أن التطعيم ضد شلل الأطفال الهدف منه تعقيم الأطفال المسلمين.