البث العبرية: إسرائيل على وشك مهاجمة إيران رغم الضغوط الأمريكية

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي على وشك مهاجمة إيران رغم الضغوط الأمريكية في هذا الشأن.

وأشارت البث العبرية، إلى أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن طلب خلال زيارته لإسرائيل تخفيف حدة الهجمات في بيروت.

من جانبه، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) اليوم الأربعاء، إن إيران ليست قلقة إزاء هجوم إسرائيلي على منشآتها النووية.

وأكد إسلامي قائلا "إن قدراتنا الدفاعية قادرة على تحييد أي تهديد عسكري، وهذا ينطبق أيضا على الهجمات على منشآتنا النووية".

وأضاف أنه إذا هاجمت إسرائيل هذه المنشآت فإن "الرد الإيراني سيكون مدمرا".

وتمثل البنية التحتية العسكرية وصناعة النفط والمنشآت النووية الإيرانية، جميعها، أهدافا محتملة لرد إسرائيلي مخطط له على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر.

ويعتقد مراقبون أن شن هجوم إسرائيلي على منشآت نووية إيرانية قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد ويستدرج الولايات المتحدة إلى الصراع، وأن من شأن هجوم إسرائيلي على صناعة النفط الإيرانية أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.