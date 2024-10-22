السوداني يعلن مقتل والي العراق في تنظيم داعش

بغداد- (د ب أ)

أعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مقتل ما يسمى (والي العراق) في تنظيم داعش بعملية نوعية.

وقال السوداني، في تغريدة نشرها على حسابه بمنصة إكس اليوم: "أبارك لأبناء شعبنا الكريم مقتل ما يسمى (والي العراق) في تنظيم داعش الإرهابي، وثمانية من كبار قيادات التنظيم، في العملية البطولية النوعية لجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، وبإشراف العمليات المشتركة، التي استهدفت جحور الإرهاب المختبئين بها في جبال حمرين".

وأضاف: "نشدّ على أيدي أبطال جميع أبناء قواتنا الأمنية، ونؤكد أنه لا مكان للإرهابيين في العراق، وسنلاحقهم إلى مخابئهم ونقضي عليهم، حتى تتطهر أرض العراق منهم ومن أفعالهم الآثمة".