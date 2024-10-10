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BBC

الداخلية الكويتية تلقي القبض على فرد من الأسرة الحاكمة

12:20 م الخميس 10 أكتوبر 2024

الشرطة الكويتية

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وكالات

تمكنت الشرطة الكويتية، من إلقاء القبض على فرد من أفراد الأسرة الحاكمة في الدولة، هارب من تنفيذ حكم صادر بحقه واجب النفاذ، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الكويتية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها، "ألقت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمة (مخدرات)، وتم ضبطه بعد عمليات البحث والتحري وتتبع تحركاته، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه، وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه".

وأضافت: "تؤكد وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات".

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي "استمراراً لجهود وزارة الداخلية في ضبط الخارجين عن القانون والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع".

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