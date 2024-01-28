رويترز: البيت الأبيض لن يغير سياسته التسليحية تجاه إسرائيل

مصراوي

قالت صحيفة "رويترز" البريطانية، اليوم الأحد، إن البيت الأبيض يقول إنه لا تغيير في سياسته تجاه إسرائيل بعد تقرير لشبكة "إن.بي.سي" ذكر أن واشنطن تراجع عمليات نقل السلاح إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق قال عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي تيم كين، اليوم السبت، إنهم يريدون تفسيرا لاتخاذ إدارة الرئيس جو بايدن قرارا ثانيا بإرسال أسلحة لإسرائيل.

وأشار كين إلى أن تجاوز الكونجرس دون داع يعني إبقاء الشعب الأمريكي في الظلام، مشددا على أنه يجب أن يكون للكونجرس رؤية كاملة بشأن الأسلحة المنقولة لدول أخرى.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قالت سابقا، إن إدارة الرئيس جو بايدن استخدمت صلاحيات الطوارئ للسماح ببيع نحو 14 ألفا من قذائف الدبابات لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس، لافتا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية استخدمت صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.