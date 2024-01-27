خارجية الاحتلال تطالب المفوض العام للأونروا بالاستقالة من منصبه

مصراوي

قال وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إنه يجب على المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" فيليب لازاريني الاستقالة من منصبه.

وكان لازاريني وصف في تصريحاته قرارات بعض الدول الغربية بتعليق مساعداتها للأونروا بالصادم.

وأوضح لازاريني أن تعليق تمويل الوكالة يهدد العمل الإنساني في المنطقة خاصة في غزة، داعيا الدول التي علقت التمويل إلى إعادة النظر في قراراتها.

وأشار لازاريني إلى أن المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة على وشك النفاد بعد قرارات تعليق التمويل، مؤكدا أن الفلسطينيون في غزة لم يكونوا بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي

من جهتها قالت مديرة الاتصالات بالأونروا جوليت توما، إن تعليق 9 دول تمويلها للوكالة في خضم الحرب وتزايد الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة وصمة عار على جبين الإنسانية.، مؤكدة أن العقاب الجماعي آخر ما يحتاجه سكان قطاع غزة حاليا.