إعلان

BBC

خارجية الاحتلال تطالب المفوض العام للأونروا بالاستقالة من منصبه

11:56 م السبت 27 يناير 2024

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إنه يجب على المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" فيليب لازاريني الاستقالة من منصبه.

وكان لازاريني وصف في تصريحاته قرارات بعض الدول الغربية بتعليق مساعداتها للأونروا بالصادم.

وأوضح لازاريني أن تعليق تمويل الوكالة يهدد العمل الإنساني في المنطقة خاصة في غزة، داعيا الدول التي علقت التمويل إلى إعادة النظر في قراراتها.

وأشار لازاريني إلى أن المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة على وشك النفاد بعد قرارات تعليق التمويل، مؤكدا أن الفلسطينيون في غزة لم يكونوا بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي

من جهتها قالت مديرة الاتصالات بالأونروا جوليت توما، إن تعليق 9 دول تمويلها للوكالة في خضم الحرب وتزايد الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة وصمة عار على جبين الإنسانية.، مؤكدة أن العقاب الجماعي آخر ما يحتاجه سكان قطاع غزة حاليا.

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي أونروا غزة قطاع غزة إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

..العظمى 16.. الأرصاد تحذر: 3 أيام ممطرة بدءًا من الثلاثاء
بالرابط.. تعرف على موعد أعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024..