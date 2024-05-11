عالم بالأوقاف: هكذا كان يتعامل سيدنا النبي مع زوجاته

كتب- محمد قادوس

قال الشيخ أحمد عصام، من علماء وزارة الأوقاف، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رغم ضغوطه وأعبائه فقد كان حاكم الدولة ومستقبل الوفود، لكنه كان لا يتحجج بالضغوط، فى تعاملاته بأهل بيته، لافتا إلى أنه كان مصدرا إسعاد لغيره فى كل وقت.

وأضاف عصام، خلال حوار بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": كان يجلس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع السيدة عائشة، وقال لها أنا أعرف متى تكونى غاضبة ومتى تكوني فرحانة، فقالت لك كيف، قال لها لما تكونى غاضبة منى تقولى ورب إبراهيم، فقالت له يا رسول الله أنت فى القلب وما أهجر إلا اسمك.

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس نفسيات زوجاته ويعرف ما يزعجهن وما يفرجهن.

اقرأ أيضاً

الإفتاء توضح كيف يكون برُّ الوالدين بعد الموت: 6 أعمال احرص عليها

فضائل شهر ذي القعدة ولماذا سُمي بهذا الاسم.. 4 معلومات مهمة يكشف عنها

اعرف قبل الحج.. حكم تغيير نية الإحرام من التمتع إلى القِرَان بعد دخول

بعد جدل "تكوين".. الأزهر يكشف حقيقة إنشاء وحدة "بيان" لمواجهة الإلحاد