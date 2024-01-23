في إشارة لأمريكا.. الصين: من المؤسف استخدام دولة للفيتو ضد وقف الحرب بغزة

مصراوي

قال المندوب الصيني بمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن معاناة الفلسطينيين مستمرة ومخاطر التصعيد تتواصل في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه من المؤسف استخدام دولة واحدة للفيتو ضد وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد أنه يجب الدفع بوقف إطلاق النار في غزة فورا ومنع انتشار التصعيد بالبحر الأحمر والمنطقة برمتها، موضحا أن الفلسطينيين في القطاع لا يُقتلون بسبب القصف وحده ولكن بسبب الجوع والمرض أيضا.

وأعرب المندوب الصيني عن قلق بكين من تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي بشأن رفض حل الدولتين ومنع الفلسطينيين من إقامة دولتهم، مؤكدا تأييد بلاده لحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن.