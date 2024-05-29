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قيادي بحزب الله: سنمضي في عملياتنا إلى أن يتوقف العدوان على غزة ولبنان

12:21 م الأربعاء 29 مايو 2024

حزب الله اللبناني

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بيروت - (د ب أ )

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني علي دعموش أن "كل الضغوط والقصف والتدمير واستهداف المجاهدين، لن يغير من موقف المقاومة وستمضي في عملياتها إلى أن يتوقف العدوان على غزة ولبنان".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأربعاء عن دعموش قوله، خلال حفل في بيروت، إنه "لولا المقاومة ومعادلات الردع التي تصنعها في الميدان، لكانت إسرائيل تمادت في عدوانها على لبنان أوسع مما يجري اليوم".

واعتبر أن "قصف البلدات والبيوت والتعرض للمدنيين، ما هو إلا محاولة يائسة من العدو للخروج من المأزق الذي يتخبط فيه، وللضغط على المقاومة لإيقاف جبهة لبنان، ولكن رد المقاومة هو في الميدان من خلال العمليات النوعية التي تقوم بها والتي تكرس من خلالها معادلات الردع، وتزيد من خسائره، وتعمق من مآزقه".

حزب الله العدوان على غزة لبنان طوفان الأقصى
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