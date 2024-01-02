زلزال اليابان يخلف دمارًا كبيرًا بالمناطق الساحلية وتحذيرات من تسونامي (صور- فيديو)

كتب- مصراوي

أظهرت الصور والفيديوهات التي تم نشرها قبل ساعات حجم الدمار الكبير الذي خلفه الزلزال الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا في اليابان، وجاء بقوة 7.6 ريختر، وتسبب في مقتل ما لا يقل عن 48 شخصًا، كما دعت السلطات السكان في المناطق الساحلية لإخلاء منازلهم والتوجه إلى المناطق المرتفعة.

في اليابان دمار هائل بسبب الزلزال pic.twitter.com/L3TR09QjAa — ابن عساف binassaf33💛🖤 (@binassaf33) January 2, 2024

وضربت منطقة وسط اليابان حوالي 50 هزة أرضية خلال الساعات الماضية تراوحت في قوتها بين 3.4 و 7.6 درجة، إذ حذرت هيئة الأرصاد اليابانية من وقوع المزيد من الهزات الأرضية الارتدادية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن أمواجا يصل ارتفاعها 1,2 متر، ضربت ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا بعد عشر دقائق من وقوع الزلزال.

ووقع الزلزال الذي كان مركزه قريبا من سطح الأرض في الساعة 0410 مساء بالتوقيت المحلي (0710 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين وكان مركزه في منطقة شبه جزيرة نوتو على بحر اليابان. وشعر به سكان هوكايدو في شمال اليابان إلى جزيرة كيوشو الرئيسية في الجنوب الغربي.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن الزلزال قد يكون أدى لتحرك الأرض في منطقة نوتو القريبة من مركز الزلزال، لمسافة 2. 1 متر إلى الغرب، حيث حللت هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية، البيانات الواردة عن نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، بعد وقوع الزلزال.

وتقول هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية، إن الأرقام الأولية تشير إلى أن نقطة المراقبة في مدينة واجيما بمقاطعة إيشيكاوا، شهدت أكبر تحرك للارض، حيث تحركت أفقيا لمسافة نحو 3 .1 متر إلى الغرب.

مقطتفات للهزة الارضية القوية لللي ضربت اليابان 🇯🇵.



اللي شدني هو ان البنية التحتية وكود المباني كله مقاوم للزلازل.



شوف اشكال البيوت والبنية التحتية وهي تواجه الهزة الارضية، علما بأن الهزة كانت جد قوية بدرجة 7.9 ريختر.



مبدعين، شعب يتعلمون يطورون حلول لكل مصيبة تصيبهم. pic.twitter.com/PIPKCw19xJ — ﮼ابوخالد (@AzeezLazez) January 2, 2024

كما يشير تحليل هيئة المعلومات إلى وجود تحرك للأرض ناحية الغرب بمسافة متر واحد تقريبا في بلدة أناميزو، و80 سنتيمترا في مدينة سوزو. كما تحركت نقطة مراقبة في نوتوجيما بمدينة ناناو لمسافة 60 سنتيمترا ناحية الشمال الغربي باتجاه ساحل بحر اليابان.

واحترق أكثر من من 200 مبنى في منطقة واحدة بمدينة واجما اليابانية جراء الزلزال، فضلًا عن انهيار 25 مبنى في المدنية، 14 منها ربما يكون أسفلهم أشخاص محاصرين، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة عن قطاع الإطفاء.

بدوره قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الأضرار "واسعة النطاق" وحذر من احتمال ارتفاع حجم الخسائر البشرية.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "إنقاذ الأرواح يمثل أولوية لنا، ونحن نخوض معركة في مواجهة الوقت"، مشيرًا إلى أنه تم نشر 1000 من أفراد قوات الدفاع للمشاركة في أعمال الإغاثة والإنقاذ. ومع ذلك، عرقلت الطرق المتضررة والمغلقة من أعمال الإنقاذ. فضلًا عن إغلاق أحد المطارات في المنطقة بسبب تصدعات في المدرج.

وأكد رئيس الوزراء الياباني أنه "من الصعب للغاية دخول السيارات للمناطق الشمالية بشبه جزيرة نوتو".

ومن جانبها قالت الحكومة اليابانية، إن نحو ألف شخص يقيمون في قاعدة قوات جوية في واجيما، ويتم تزويدهم بالأغطية والمياه والطعام.

⚡أدى الزلزال الذي ضرب اليابان أمس بقوة 7.4 درجة إلى مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا وخلف العديد من المفقودين. pic.twitter.com/p7q3znOdcv — Hoda_jannat (@hodajannat) January 2, 2024

يشار إلى أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من تسونامي، حيث تسبب الزلزال في حدوث تسونامي (موجات مد) بلغ ارتفاعها حوالي 3 .1 متر في واجيما بينما تم تسجيل موجات أصغر من متر واحد في مواقع أخرى، فضلًا عن التحذير من مزيد من الزلازل القوية خلال الأسبوع، خاصة في اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.