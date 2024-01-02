مقتل 30 شخصًا جراء الزلزال في اليابان

طوكيو - (د ب ا)

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 30 شخصًا لقوا حتفهم بسبب الزلزال الذي ضرب اليابان أمس الاثنين، بقوة 6ر7 درجات على مقياس ريختر.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن 30 شخصا، على الأقل، لقوا حتفهم في مقاطعة إيشيكاوا الأكثر تضررا. ومن بين القتلى سبعة ضحايا نقلوا إلى مستشفى واجيما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، نقلا عن مسؤولي المدينة.

وفي مدينة واجيما، احترق أكثر من 200 مبنى في منطقة واحدة، بحسب هيئة الإذاعة.

وأفاد مسؤولون بانهيار 25 مبنى في المدنية، 14 منها ربما يكون أسفلهم أشخاص محاصرين، بحسب ما نقلته هيئة الاذاعة عن قطاع الإطفاء.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الأضرار " واسعة النطاق" وحذر من احتمال ارتفاع حجم الخسائر البشرية.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "إنقاذ الأرواح يمثل أولوية لنا، ونحن نخوض معركة في مواجهة الوقت".

وقال كيشيدا إنه تم نشر 1000 من أفراد قوات الدفاع للمشاركة في أعمال الإغاثة والانقاذ. ومع ذلك، عرقلت الطرق المتضررة والمغلقة من أعمال الانقاذ. كما تم إغلاق أحد المطارات في المنطقة بسبب تصدعات في المدرج.

وأضاف كيشيدا: "من الصعب للغاية دخول السيارات للمناطق الشمالية بشبه جزيرة نوتو".

وقالت الحكومة إن نحو ألف شخص يقيمون في قاعدة قوات جوية في واجيما، ويتم تزويدهم بالأغطية والمياه والطعام.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات تسونامي اليوم الثلاثاء. وتسبب الزلزال في حدوث تسونامي (موجات مد) بلغ ارتفاعها حوالي 2ر1 متر في واجيما بينما تم تسجيل موجات أصغر من متر واحد في مواقع أخرى، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وحذرت الوكالة من مزيد من الزلازل القوية خلال الأسبوع، خاصة في اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.

ووقع الزلزال الذي كان مركزه قريبا من سطح الأرض في الساعة 0410 مساء بالتوقيت المحلي (0710 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين وكان مركزه في منطقة شبه جزيرة نوتو على بحر اليابان. وشعر به سكان هوكايدو في شمال اليابان إلى جزيرة كيوشو الرئيسية في الجنوب الغربي.

واليابان هي واحدة من أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم.