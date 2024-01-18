واشنطن: حصلنا على التزامات بإعمار غزة لكن قادة المنطقة يشترطون إقامة دولة فلسطينية

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن حصل على التزامات بإعادة إعمار غزة لكن دول المنطقة تشترط مسارا لإقامة دولة فلسطينية.

وأشارت وكالة "أسوشيتيد برس" إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة معارضته إقامة دولة فلسطينية في إطار أي ترتيبات لمرحلة ما بعد الحرب.

وكذلك تعهد نتنياهو بمواصلة الحرب على قطاع غزة الأهداف التي وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن وقف الحرب قبل تحقيق الأهداف يعد بمثابة رسالة ضعف أمام أعدائهم.

وأوضح نتنياهو أن عليهم الانتصار من أجل مستقبل إسرائيل ومشيرا إلى أن الحرب لن تتوقف قبل إعادة الأسرى إلى بيوتهم.