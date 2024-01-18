الخارجية الأمريكية: التوتر بين باكستان وإيران مرتبط بالوضع في غزة

مصراوي

قال وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تعتقد أن التوتر بين باكستان وإيران مرتبط بأي شكل من الأشكال بالوضع في غزة.

وتابع الخارجية الأمريكية: "لإسرائيل الحق في تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب في الضفة الغربية، نشعر بقلق عميق إزاء الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "نحث إسرائيل على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين في الضفة الغربية وغزة أيضا".

وفي وقت سابق قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن مسؤولين بارزون بإدارة بايدن وبخوا الإسرائيليين بسبب استمرار ارتفاع عدد القتلى المدنيين، كما أن المسؤولون الأمريكيون أبلغوا الإسرائيليين بأن إحصاءاتهم تشير إلى مقتل 150 مدنيا يوميا في غزة".

وتابعت القناة 13: "الأمريكيون أبلغوا إسرائيل أن عدد المدنيين غير المتورطين ما زال مرتفعا رغم الانتقال لمرحلة أقل كثافة".