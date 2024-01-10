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BBC

متحدث جيش الاحتلال: هناك عمليات نفذناها وأخرى أوقفناها لاستعادة الأسرى

09:39 م الأربعاء 10 يناير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن جيش الاحتلال يعمل بكل قوة لإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: "نواصل تدمير البنى التحتية الخاصة بحماس ودمرنا بنى تحتية تابعة لحزب الله في الشمال، و عملياتنا العسكرية متمركزة الآن في وسط القطاع ولتحقيق أهداف الحرب يجب العمل في كافة القطاع".

وردا على إمكانية عمل عسكري بمحور فيلادلفيا ورفح: أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه لتحقيق أهداف الحرب يجب العمل في كافة القطاع، كما أن هناك عمليات مختلفة على الطاولة لاستعادة المخطوفين.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هناك عمليات نفذناها وأخرى أوقفناها لاستعادة الأسرى لدى حماس".

جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الإسرائيليين حماس غزة حرب غزة

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