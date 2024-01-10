متحدث جيش الاحتلال: هناك عمليات نفذناها وأخرى أوقفناها لاستعادة الأسرى

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن جيش الاحتلال يعمل بكل قوة لإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: "نواصل تدمير البنى التحتية الخاصة بحماس ودمرنا بنى تحتية تابعة لحزب الله في الشمال، و عملياتنا العسكرية متمركزة الآن في وسط القطاع ولتحقيق أهداف الحرب يجب العمل في كافة القطاع".

وردا على إمكانية عمل عسكري بمحور فيلادلفيا ورفح: أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه لتحقيق أهداف الحرب يجب العمل في كافة القطاع، كما أن هناك عمليات مختلفة على الطاولة لاستعادة المخطوفين.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هناك عمليات نفذناها وأخرى أوقفناها لاستعادة الأسرى لدى حماس".