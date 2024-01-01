إعلان

BBC

المعارضة الإسرائيلية ترحب بقرار المحكمة العليا بإلغاء "قانون المعقولية"

10:25 م الإثنين 01 يناير 2024

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بي بي سي
رحب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بحكم إبطال بند رئيسي من قانون التعديلات القضائية، والذي أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية مساء اليوم.
وقال لابيد في تغريدة على موقع إكس، إن “المحكمة العليا قامت بأمانة بدورها في حماية مواطني إسرائيل، ونحن نمنحها دعمنا الكامل”، محذراً من عودة الانقسامات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي.


وأضاف لابيد أنه إذا "استأنفت الحكومة حكم" المحكمة، "فإنها لم "تتعلم شيئاً من الحرب المستمرة منذ 87 يوماٍ"، في إشارة إلى الحرب في غزة.
كما رحب منظمو الاحتجاجات التي اجتاحت إسرائيل قبل حرب السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ضد التعديلات القضائية، بحكم المحكمة العليا.
وقال شيكما بريسلر أحد منظمي الاحتجاجات البارزين، إن "حكم المحكمة العليا يزيل، على الأقل في الوقت الحالي، سيف الدكتاتورية من حول رقابنا".
وقالت حركة الحكومة النوعية في إسرائيل، وهي جماعة مناهضة للفساد، إن "هذا قرار تاريخي"، متهمة حكومة نتنياهو بالرغبة في "الحكم دون القضاء"، ومشيدة "بالديمقراطية التي تؤمن بالفصل بين السلطات".

هذا المحتوى من

BBC
قانون المعقولية المعارضة الإسرائيلية المحكمة العليا الإسرائيلية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جماعة الحوثي تكشف حقيقة تبادل إطلاق النار مع سفينة حربية أمريكية بالبحر الأحمر

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل| "وي" ترفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بداية من 5 يناير