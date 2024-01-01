المعارضة الإسرائيلية ترحب بقرار المحكمة العليا بإلغاء "قانون المعقولية"

بي بي سي

رحب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بحكم إبطال بند رئيسي من قانون التعديلات القضائية، والذي أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية مساء اليوم.

وقال لابيد في تغريدة على موقع إكس، إن “المحكمة العليا قامت بأمانة بدورها في حماية مواطني إسرائيل، ونحن نمنحها دعمنا الكامل”، محذراً من عودة الانقسامات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي.

החלטת בג"צ חותמת שנה קשה של מריבה שקרעה אותנו מבפנים והובילה לאסון הנורא בתולדותינו.



מקור כוחה של מדינת ישראל, הבסיס לעוצמה הישראלית, היא העובדה שאנחנו מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, שומרת חוק.



בית המשפט העליון מילא היום נאמנה את תפקידו בשמירה על אזרחי ישראל >>> — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) January 1, 2024



وأضاف لابيد أنه إذا "استأنفت الحكومة حكم" المحكمة، "فإنها لم "تتعلم شيئاً من الحرب المستمرة منذ 87 يوماٍ"، في إشارة إلى الحرب في غزة.

كما رحب منظمو الاحتجاجات التي اجتاحت إسرائيل قبل حرب السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ضد التعديلات القضائية، بحكم المحكمة العليا.

وقال شيكما بريسلر أحد منظمي الاحتجاجات البارزين، إن "حكم المحكمة العليا يزيل، على الأقل في الوقت الحالي، سيف الدكتاتورية من حول رقابنا".

وقالت حركة الحكومة النوعية في إسرائيل، وهي جماعة مناهضة للفساد، إن "هذا قرار تاريخي"، متهمة حكومة نتنياهو بالرغبة في "الحكم دون القضاء"، ومشيدة "بالديمقراطية التي تؤمن بالفصل بين السلطات".