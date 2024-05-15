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فيديو.. شجار عنيف بين نواب البرلمان الجورجي

08:52 م الأربعاء 15 مايو 2024

البرلمان الجورجي

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أقر نواب من حزب الحلم الجورجي الحاكم في جورجيا مشروع قانون "النفوذ الأجنبي"، المثير للجدل يوم الثلاثاء 14 مايو، على الرغم من احتجاج آلاف المتظاهرين خارج البرلمان على مشروع القانون الذي تم انتقاده على نطاق واسع ، إضافة إلى اندلاع شجار بين نواب البرلمان بسبب القانون.

كما احتشد متظاهرون على درجات المبنى وحاولوا شق طريقهم إلى الغرفة البرلمانية، عقب تبنى النواب مشروع قانون النفوذ الأجنبي بعد الظهر بأغلبية 84 صوتًا مقابل 30.

وعلى الرغم من أن الحكومة زعمت أن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في مصادر التمويل للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة، إلا أن المعارضة تعتقد أنه سيحد حتما من أفعالها.

وفي خطاب ألقاه يوم الثلاثاء، اتهم النائب الجورجي عن الأحلام أرشيل تالاكفادزه المعارضة بـ "استخدام المظاهرات لتحقيق غايات سياسية"، بالاعتماد على "تحول جذري" للأحداث.

واندلع قتال بين السياسيين في البرلمان الجورجي حيث تم تمرير مشروع قانون مثير للانقسام، يعتبره النقاد تهديدًا للحريات الديمقراطية، في قراءته النهائية.

سيجبر تشريع "القوى الأجنبية" المنظمات غير الحكومية على تلقي أكثر من 20٪ من تمويلها من خارج البلاد للتسجيل على أنها "تسعى وراء مصالح قوة أجنبية".

ودفع الحزب الحاكم، الحلم الجورجي، بالقانون الجديد يوم الثلاثاء، ومن المفترض أن يرسل إلى الرئيسة سالومي زورابيشفيلي ولديها 14 يوما إما لاستخدام حق النقض أو الموافقة عليه.

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