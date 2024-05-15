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سقوط منطاد رصد أمريكي شمال شرقي سوريا

08:19 م الأربعاء 15 مايو 2024

سقوط منطاد رصد أمريكي أرشيفية

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دمشق - (د ب أ)

سقط منطاد مخصص للرصد تابع للقوات الأمريكية اليوم الأربعاء قرب قاعدة خراب الجير شرق مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وقال سكان محليون في المنطقة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المنطاد مثبت بشكل دائم فوق القاعدة الأمريكية في مطار خراب الجير ويرتفع عن سطح الأرض حوالي 100 متر لعملية الرصد ومثبت بواسطة حبال".

واستبعد السكان أن يكون سقوط المنطاد بسبب عمل عسكري نظرا لعدم سماعهم أصوات قصف أو انفجارات رغم قرب المسافة بين قاعدة خراب الجير والحدود العراقية السورية التي لا تزيد عن 10 كيلو متر وربما يكون سقوط المنطاد بسبب انقطاع الحبال أو خلل فني".

يشار إلى أن هذا المنطاد هو الوحيد في تلك المنطقة.

سقوط منطاد رصد أمريكي قاعدة خراب الجير مدينة القامشلي بسوريا مطار خراب الجير
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