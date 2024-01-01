"ظروف قاهرة".. مدير مستشفى الصداقة للسرطان يكشف مصير 10 آلاف مريض داخل غزة

مصراوي

قال مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني للسرطان، صبحي سكيك، إن "هناك 10 آلاف مريض سرطان في ظروف قاهرة وغير إنسانية"، وذلك بعد خروج المستشفى عن الخدمة.

وأكد سكيك خلال حديثه مع قناة الجزيرة أن المستشفى "يفتقد جميع أنواع الأدوية الخاصة بعلاج السرطان"، وأشار إلى أن ما يزيد عن 2200 مريض سرطان يجب أن يسافروا للعلاج بالخارج، ومؤكداً سفر عدد منهم لبعض الدول.

وطالب سكيك "العالم الحر" بضرورة وقف الحرب وتسريع عملية مغادرة المرضى وضمان توفير العلاج لهم.

ووجه سكيك نداءً لدول العالم عامة، وتركيا خاصة، بضرورة إعادة تشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني والذي يعتبر الملاذ الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة.

أطباء وطواقم مستشفى الحسين للسرطان يرفعون لافتات أثناء خروجهم بمظاهرة تضامنية مع المدنيين الفلسطينيين والمستشفيات ومرضى السرطان في غزة وللتأكيد على حاجتهم للعلاج الطبي والمستلزمات الطبية وأدوية علاج السرطان ، في عمان، الأردن

أعلنت وسائل اعلام عبرية اليوم الإثنين الأول من يناير، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بإلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء "حجة المعقولية"، في قرار صدر بأغلبية 8 قضاة مقابل 7 قضاة، معتبرة أن الكنيست تجاوزت "سلطتها الدستورية"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.