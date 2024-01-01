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جيش الاحتلال يحبط هجومًا بطائرة مسيرة ويشن غارات جوية على الحدود اللبنانية

07:08 م الإثنين 01 يناير 2024

الاحتلال يحبط هجوم بطائرة مسيرة أرشيفية

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تل أبيب- (د ب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن "خلية إرهابية" حاولت شن هجوم بطائرات مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية الشمالية القريبة من الحدود مع لبنان.

وتابع الجيش "تم استهداف الخلية الإرهابية بطائرة إسرائيلية قبل أن تتمكن من تنفيذ عمليات إطلاق الطائرات المسيرة".

وأضاف "أن مقاتلي حزب الله الموالين لإيران، حاولوا أيضا إطلاق طائرات مسيرة من منطقة مدنية في بلد مارون الراس بجنوب لبنان".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "هذا مثال آخر على استخدام حزب الله لمناطق مدنية لنشاطه الإرهابي".

وتبنى "حزب الله" هجوما على موقع إسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية وقال إنه "حقق ضربات مباشرة".

وقال مصدر أمني لبناني إن "المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مناطق في جنوب لبنان ردا على ذلك".

وأشار المصدر اللبناني إلى أن "الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة كفركلا بجنوب لبنان، وأن الغارة تسببت في أضرار مادية جسيمة في المناطق دون وقوع إصابات.

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