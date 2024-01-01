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BBC

جيش الاحتلال: مقتل ضابط وإصابة 4 عسكريين خلال معارك عنيفة شمال غزة

07:11 م الإثنين 01 يناير 2024

توغل جنود الاحتلال في غزة

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مصراوي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 4 عسكريين خلال معارك عنيفة شمال غزة، مما يرفع عدد قتلاه الذي أعلن عنه إلى 507 منذ 7 أكتوبر.
كما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في وقت سابق اليوم أنها فجرت فوهة نفق بعدد من جنود الاحتلال في غزة، كما أوقعت قوة إسرائيلية خاصة بكمين في مخيم البريج وسط القطاع.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أمطرت تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "إم 90" تزامنًا مع بداية عام جديد في وقت متأخر ليلة أمس.
وتستمر الاشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في إطار العملية البرية الذي شنها جيش الاحتلال في سبيل القضاء على حركة حماس.

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