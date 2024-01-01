المقاومة تنشر مشاهد لـ"درون" إسرائيلية استولت عليها في بيت حانون بغزة

مصراوي

نشر مكتب الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مشاهد لطائرة "درون" إسرائيلية تم الاستيلاء عليها في بيت حانون شمال قطاع غزة.

الله أكبر



فيديو | اعلام كتائب القسام :



كتائب القسام تستولي على طائرة "درون" صهيونية كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.



#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/iiZdGPWzOa — احمد فوزي - Ahmed Faozi (@AFYemeni) January 1, 2024

واستولت كتائب القسام على طائرة "درون" صهيونية كانت في مهمة استخباراتية للاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلنت القسام، اليوم الاثنين، تفجير مقاتليها لفوهة نفق في منطقة جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، مشيرة إلى إيقاع قتلى وجرحى بين جنود الاحتلال الإسرائيلي.

تمكن مقاتلي من قنص جندي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مشيرة إلى مقتله على الفور.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، أنها سيطرت على مسيرة إسرائيلية أثناء عملها في مهمة استخباراتية في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أمطرت تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "إم 90" تزامنًا مع بداية عام جديد في وقت متأخر ليلة أمس.

وتستمر الاشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في إطار العملية البرية الذي شنها جيش الاحتلال في سبيل القضاء على حركة حماس.