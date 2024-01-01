إعلان

BBC

القسام تعلن سيطرتها على مسيرة إسرائيلية شمال غزة

01:02 م الإثنين 01 يناير 2024

كتائب القسام

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الاثنين، أنها سيطرت على مسيرة إسرائيلية أثناء عملها في مهمة استخباراتية في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أمطرت تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "إم 90" تزامنًا مع بداية عام جديد في وقت متأخر ليلة أمس.

وتستمر الاشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في إطار العملية البرية الذي شنها جيش الاحتلال في سبيل القضاء على حركة حماس.

كتائب القسام مسيرة إسرائيلية غزة حركة حماس طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاحتلال ينفذ مداهمات واعتقالات في ليلة رأس السنة في القدس والضفة الغربية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل.. زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بداية من اليوم
أمطار تصل القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
إخوان الدم.. ماذا فعل صراع الجنرالين بأسرتين سودانيتين؟
عاجل - الحكومة تقرر الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد