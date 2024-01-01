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BBC

الاحتلال ينفذ مداهمات واعتقالات في ليلة رأس السنة في القدس والضفة الغربية

01:03 م الإثنين 01 يناير 2024

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رام الله - (بي بي سي)

أفادت تقارير فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية قد نفذت حملة مداهمات ليلية استهدفت القدس الشرقية والضفة الغربية عشية رأس السنة الجديدة ومع استقبال العالم لها. وأشارت إلى اعتقالات جرت على يد القوات الإسرائيلية في قلب المناطق والأحياء الفلسطينية.

وتم تداول صورةٌ على مواقع التواصل الإجتماعي زُعم أنها التقطت من بلدة قطنة على مشارف مدينة القدس حيث جرى توقيف عدد من الأشخاص هناك. وتظهر الصورة العديد من الأشخاص وهم راكعون معصوبي الأعين.

كما وتم اعتقال شخص من القدس الشرقية بعد مداهمة منزله من حي وادي الجوز ليلة أمس، وفق المعلومات الواردة التي تؤكد كذلك توقيف شخصين في بيت لحم، وعدد آخر من الأشخاص في حدود مدن متفرقة من الضفة مثل رام الله ونابلس وطولكرم.

ونشرت شبكة قدس الإخبارية لقطات على منصة "إكس" في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين قيل إنها اشتباكات وقعت بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.

رام الله الضفة الغربية القدس ليلة رأس السنة

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