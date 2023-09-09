الصليب الأحمر يرجح استمرار الاستجابة لتداعيات زلزال المغرب لسنوات

وكالات

قال الصليب الأحمر الدولي، اليوم السبت، إن الاستجابة لتداعيات زلزال المغرب قد تستمر لسنوات، حسبما ذكرت فضائية "العربية".

وتواصل فرق الإنقاذ في المغرب عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، جراء الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر.

وأعلنت السلطات المغربية أن عدد الضحايا وصل إلى 1037 قتيلًا، و1204 إصابات، بينها 721 حالة حرجة وفق آخر حصيلة.