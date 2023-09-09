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وزير الدفاع الإسرائيلي يبلغ نظيره المغربي برغبة بلاده في المساعدة على مواجهة آثار الزلزال

09:43 م السبت 09 سبتمبر 2023

وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت

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وكالات

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم السبت، نظيره المغربي عبد اللطيف لوديي، برغبة بلاده في مساعدة المملكة على مواجهة آثار الزلزال، حسبا ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، أمرًا للجيش الإسرائيلي بتزويد المغرب بالمساعدات الإنسانية.

يشار إلى أنه في ديسمبر 2020، أعلن المغرب وإسرائيل استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد تجميدها في عام 2000 بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

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