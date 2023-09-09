الإمارات توجه بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات للمتضررين من زلزال المغرب

وكالات

وجه محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى الأشقاء المتضررين من الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربيةK وتقديم مختلف أشكال الدعم، حسبما أفادت فضائية العربية.

وجاءت مبادرة رئيس الإمارات في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمغرب، ولتعزيز جهوده في مواجهة الأزمة.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم السبت، عن خالص "تعازيها إلى الحكومة المغربية والشعب المغربي، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وضرب زلزال، في وقت متأخر من أمس الجمعة، المملكة المغربية، مخلفًا 632 ضحية، حسبما أفادت تقارير تلفزيونية مغربية، نقلا عن وزارة الداخلية.

وأخلت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس، في مدينة مراكش جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، جميع المرضى النزلاء بالمقر الرئيسي إلى مستشفى ميداني أقامته في ساحة المستشفى الجامعي، خوفًا من توابع الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة مراكش وعدة مدن مغربية صباح اليوم السبت، مسجلًا 6.9 درجة على مقياس ريختر.

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