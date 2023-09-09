وكالة الأنباء اللبنانية: إصابة عامل مصري بالرصاص في اشتباكات مخيم عين الحلوة

مصراوي

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم السبت، مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين، بينهم عامل مصري، في الاشتباكات الدائرة بمخيم عين الحلوة حسبة صيدا في لبنان.

وكشفت وكالة الأنباء اللبنانية، أنّ "الرصاص الطائش جراء الاقتتال الدائر في مخيم عين الحلوة حسبة صيدا غرب المخيم، أدى الى إصابة عامل مصري برصاص في قدمه".

ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، فقد تم نقل المواطن المصري إلى المستشفى للعلاج، في حين أصيب اثنان وقتل آخر برصاصة طائشة، بالقرب من المسلخ في منطقة الغازية، ونقلت جثة القتيل الى مستشفى الراعي في صيدا.

كما جرح شخص في سينيق أمام محله لبيع قطع السيارات.

سقوط 6 جرحى في اشتباكات مخيم عين الحلوة بلبنان

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أن الاشتباكات المسلحة في مخيم "عين الحلوة" مستمرة، جنوبي لبنان، بين حركة "فتح" و"الإسلاميين"، ما أسفر عن سقوط 6 جرحى مدنيين، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابعت الوكالة الوطنية للإعلام، في بيان لها أمس الجمعة، أنه فور اندلاع الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة، أصدرت الجامعة اللبنانية بيانًا أكدت من خلاله إغلاق فروع الجامعة في مدينة صيدا، مع تأجيل الامتحانات المقررة اليوم إلى موعد لاحق.

وأوضحت الوكالة في تقرير آخر لها، أن عدد كبير من أهالي مخيم عين الحلوة نزحوا على خلفية تصاعد الاشتباك بين "فتح" و"الإسلاميين"، مشيرة إلى تصاعد وتيرة الاشتباكات إلى اشتباك مسلح تستعمل فيه القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.