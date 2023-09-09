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BBC

زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب عدة مدن مغربية

02:19 ص السبت 09 سبتمبر 2023

زلزال - أرشيفية

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ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر عددًا من مناطق المغرب، الجمعة، بينما كانت أكثرها تأثرًا الدار البيضاء ومراكش وأكادير والرباط.

ووفق وسائل إعلام محلية ودولية، استمرت الهزة الأرضية قرابة الدقيقتين، وتحدث شهود عيان عن انهيار عدد من المباني بالمدن القديمة في بعض المدن.

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