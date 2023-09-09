زلزال المغرب.. 296 حالة وفاة في الحوز ومراكش وورزازات

ارتفاع أعداد المصابين في اشتباكات طالبي إريتريا في تل أبيب لـ 140

خوفًا من توابع الزلزال المدمر.. إخلاء مرضى المستشفى الجامعي في مراكش

وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية وفاة 296 شخصًا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات، إثر الزلزال القوي الذي ضرب المغرب، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة هسبريس المغربية.

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر عددًا من مناطق المغرب، الجمعة، بينما كانت أكثرها تأثرًا الدار البيضاء ومراكش وأكادير والرباط.

ووفق وسائل إعلام محلية ودولية، استمرت الهزة الأرضية قرابة الدقيقتين، وتحدث شهود عيان عن انهيار عدد من المباني بالمدن القديمة في بعض المدن.