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زلزال المغرب.. 296 حالة وفاة في الحوز ومراكش وورزازات

05:31 ص السبت 09 سبتمبر 2023
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    المستشفى الجامعي بمراكش
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    آثار الزلزال في مراكش
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    آثار الزلزال في مراكش (4)
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وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية وفاة 296 شخصًا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات، إثر الزلزال القوي الذي ضرب المغرب، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة هسبريس المغربية.

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر عددًا من مناطق المغرب، الجمعة، بينما كانت أكثرها تأثرًا الدار البيضاء ومراكش وأكادير والرباط.

ووفق وسائل إعلام محلية ودولية، استمرت الهزة الأرضية قرابة الدقيقتين، وتحدث شهود عيان عن انهيار عدد من المباني بالمدن القديمة في بعض المدن.

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