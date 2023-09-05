استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام مخيم نور شمس

رام الله - ( د ب أ )



قتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة، اليوم الثلاثاء، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، عن مصادر طبية في مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم قولها إن "شابا يبلغ من العمر 21 عامًا من مخيم نور شمس قتل بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرأس".

ووفق الوكالة: "كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين، قد اقتحمت، فجرا، مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على أسطحها".

وأشارت إلى أن "جرافات الاحتلال دمرت الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس "شارع نابلس"، وعددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر" لافتة إلى أن "مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم".