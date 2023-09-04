انقطاع الكهرباء عن 226 ألف أسرة في تايوان جراء إعصار هايكوي (فيديو)

تايبيه - (د ب أ)

قالت السلطات التايوانية اليوم الاثنين، إن إعصار هايكوي ضرب البلاد مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، تاركا خلفه نحو 226 ألف أسرة على الأقل بلا كهرباء وعشرات المصابين.

ووفقا لمركز عمليات الطوارئ المركزي ، مر إعصار هايكوي بجنوبي تايوان ودخل إلى مضيق تايوان في وقت مبكر اليوم الاثنين، وتحركت العاصفة في طريقها نحو الأجزاء الجنوبية من الصين.

واقتلعت الرياح القوية الأشجار في شرقي وجنوبي تايوان وقطعت الكهرباء. وسجلت العاصفة يوم الأحد رياحا مستدامة قصوى بلغت سرعتها نحو 150 كيلومترا في الساعة، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى نحو 190 كيلومترا في الساعة.

1/2 Le typhon « Haikoi » a frappé le sud et l'est de Taiwan ces derniers jours et causé de lourds dégâts sur toute l'île. pic.twitter.com/ZuD7aoqG1l — 0404Informations (@0Informations) September 4, 2023



كما تسببت العاصفة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وحث وزير الداخلية لين يو-تشانج، الذي يرأس مركز عمليات الطوارئ المركزي ، السكان اليوم الاثنين على البقاء في حالة تأهب قصوى لأن فيضانات كارثية قد تحدث في بعض المناطق الجبلية.

وفقا للمركز، أصيب ما لا يقل عن 116 شخصا في حوادث الطرق ، من بينهم راكبي الدراجات البخارية وسائقي السيارات الذين صدمتهم الأشجار المتساقطة، وتعيش نحو 260 ألف أسرة على الأقل في الجزيرة في ظلام دامس.

وقال المركز إنه تم إجلاء نحو ثمانية آلاف مواطن وتسكين 1916 شخصا في ملاجئ عامة أثناء مرور هايكوي.

وطالب وزير الداخلية اليوم من وزارة الزراعة وضع خطة لمنع حدوث تقلبات في أسعار الخضروات والمنتجات الزراعية الأخرى، لأن بعض المحاصيل ربما تتضرر بشدة.

ومن المتوقع أن يستمر الإعصار في التأثير على الطقس المحلي في تايوان حتى يوم غد الثلاثاء، حيث من المتوقع حين ذاك أن يعلن مركز الطوارئ رفع التحذيرات المتعلقة بالاعصار.