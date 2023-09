انقطاع الكهرباء عن 226 ألف أسرة في تايوان جراء إعصار هايكوي (فيديو)

تايبيه - (د ب أ)

قالت السلطات التايوانية اليوم الاثنين، إن إعصار هايكوي ضرب البلاد مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، تاركا خلفه نحو 226 ألف أسرة على الأقل بلا كهرباء وعشرات المصابين.

ووفقا لمركز عمليات الطوارئ المركزي ، مر إعصار هايكوي بجنوبي تايوان ودخل إلى مضيق تايوان في وقت مبكر اليوم الاثنين، وتحركت العاصفة في طريقها نحو الأجزاء الجنوبية من الصين.

واقتلعت الرياح القوية الأشجار في شرقي وجنوبي تايوان وقطعت الكهرباء. وسجلت العاصفة يوم الأحد رياحا مستدامة قصوى بلغت سرعتها نحو 150 كيلومترا في الساعة، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى نحو 190 كيلومترا في الساعة.

