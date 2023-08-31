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BBC

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 3 مستوطنين في عملية دهس غرب رام الله

10:11 ص الخميس 31 أغسطس 2023

شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بوقوع عملية دهس خطيرة في قرية بيت سيرا غرب محافظة رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 3 مستوطنين أصيبوا بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة في عملية دهس، وقعت قرب بيت سيرا قضاء رام الله.

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شرطة الاحتلال الإسرائيلي عملية دهس غرب رام الله إصابة 3 مستوطنين

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