وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 3 مستوطنين في عملية دهس غرب رام الله

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بوقوع عملية دهس خطيرة في قرية بيت سيرا غرب محافظة رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 3 مستوطنين أصيبوا بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة في عملية دهس، وقعت قرب بيت سيرا قضاء رام الله.