بسبب كوب شاي..مقتل 9 أشخاص بحريق قطار في الهند (فيديو)

وكالات

قتل 9 أشخاص على الأقل، اليوم السبت، عندما اشتعلت النيران في عربة قطار كانت متوقفة في جنوب الهند بعدما حاول أحد الركاب تحضير الشاي.

وقال المتحدث باسم مقاطعة مادوراي سالي تابلاباتي: "كانت عربة واحدة متوقفة حجزتها شركة سياحية. حاول أحدهم تحضير الشاي وهو ما تسبب بالحريق"، مضيفا: "قضى 9 أشخاص 3 منهم نساء. وأصيب 9 آخرون بجروح لا تشكل خطرا على حياتهم".

#BREAKING | Seven person dead after train coach catches fire at Madurai railway station in Tamil Nadu, fire tenders at spot, rescue operation underway.#TRAINFIRE #TamilNadu pic.twitter.com/rOhP29aVIC — Kalinga TV (@Kalingatv) August 26, 2023

ولم يتم بعد تأكيد هوية الضحايا، فيما أظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة النيران من نوافذ عربة القطار، وتمكن بعض الركاب من النجاة في الوقت المناسب.

وكانت العربة مفصولة عن قطار ومتوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو، عندما اندلع الحريق قبيل الفجر.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية، أن الركاب كانوا قد أدخلوا بصورة غير قانونية أسطوانة غاز، وحاولوا استخدامها.

At least nine people died after a major fire erupted on a train at Tamil Nadu's Madurai railway station on Saturday. The blaze was reported at nearly 5.15 am inside a private party coach, while the train was parked at the Madurai yard. The adjacent coaches of the train did not… pic.twitter.com/JeAb6GlDZZ — Upendrra Rai (@UpendrraRai) August 26, 2023

وتضم الهند شبكة سكك حديد هي من الأكبر في العالم. وشهدت العديد من الكوارث في السنوات الماضية، كان أسوأها في 1981 عندما خرج قطار عن سكته أثناء عبوره جسرا في ولاية بيهار، وسقط في نهر أسفل الجسر موديا بحياة 800 شخص.

وفي يونيو تسبب تصادم 3 قطارات بمقتل نحو 300 شخص في ولاية أوديشا.