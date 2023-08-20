بعد زيارة زيلينسكي.. الدنمارك وهولندا تعتزمان إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا

كوبنهاجن - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، اليوم الأحد أن الدنمارك وهولندا تعتزمان توريد مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن خلال زيارة في هولندا عن حدوث انفراجة في هذه المسألة. وقال إنه ينتظر ورود 42 مقاتلة.

وفي أعقاب محادثات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قال زيلينسكي على قناة تليجرام اليوم أن من المقرر تسليم هذه المقاتلات بعد تدريب الطيارين الأوكرانيين.

يذكر أن زيلينسكي يعلن منذ فترة طويلة أن بلاده في حاجة إلى مقاتلات غربية حديثة حتى تتمكن من صد الحرب الروسية بشكل فعال.

وعارضت الولايات المتحدة سابقا توردي مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا بصفتها المنتجة، لكنها أعلنت مؤخرا موافقتها على إرسال المقاتلات إلى أوكرانيا عن طريق طرف ثالث.

وقال زيلينسكي إن الأمر أصبح ملموسا وإن الطائرات "ستكون في السماء الأوكرانية. شكرا هولندا. شكرا مارك. شكرا لكل من ساعد" مشيرا إلى أنه اتفق مع روته على توريد المقاتلة وقال: " هذه مجرد بداية".

كانت الدنمارك وهولندا أعلنتا في وقت سابق استعدادهما لتوريد المقاتلات الأمريكية. وكان تحالف تشكل في الصيف بقيادة البلدين في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام المقاتلة "إف-16".

ومن المحتمل أن تورد أيضا بلجيكا والنرويج مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الدنماركية القول إنه سيتم العمل على جذب دول أخرى للإسهام في الائتلاف.