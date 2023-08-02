انفجار لغم شمال شرق سوريا يودي بحياة 3 سيدات وطفل

دمشق /لندن - ( د ب أ )

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ثلاث سيدات وطفل قتلوا جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بريف الرقة في شمال شرقي سوريا .

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن ذلك جاء أثناء عبث طفل بجسم متفجر بالقرب من مدرسة قرية الجرنية بريف الرقة، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية ( قسد ) .

وأشار إلى إصابة سيدة بجروح متفاوتة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في محيط قرية القشلة بريف منبج شرقي حلب، ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولفت المرصد إلى انتشار مخلفات الحرب في عموم مناطق سوريا على اختلاف الجهات المسيطرة، وسط تقاعس الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية عن إزالتها.

وأفاد المرصد بمقتل 200، بينهم 18 سيدة و52 طفلا ، وإصابة 241 جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب في سوريا منذ مطلع يناير الماضي .