ضحايا حرائق الغابات في هاواي الأمريكية يتجاوز الـ 100 شخص (فيديو)

نيويورك - (د ب أ)

أجريت عمليات بحث في حوالي ثلث بلدة لاهاينا الساحلية المحترقة الأمريكية، بحثا عن رفات بشرية، بحلول أمس الثلاثاء، بينما تجاوزت حصيلة القتلى 100، لكن تم التعرف على هويات خمسة ضحايا فقط، وتواجه السلطات مهمة قاتمة، تتمثل في مطابقة الرفات البشرية الأخرى، باستخدام الحمض النووي"دي.إن.إيه".

وقدم 41 من أقرباء المفقودين عينات "دي.إن.إيه" للمساعدة في جهود تحديد الهوية ويحث المسؤولون الأقارب الآخرين على أن يحذو حذوهم، وفقا لتحديث صادر عن مقاطعة "ماوي"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 106 أشخاص من 101 سابقا، طبقا لمقاطعة "ماوي".

