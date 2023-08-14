فلسطين ترحب بقرار السعودية تعيين سفيرا لدى السلطة الفلسطينية

رام الله - (د ب أ)

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، اليوم الإثنين، بقرار العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تعيين سفير فوق العادة غير مقيم لدى السلطة الفلسطينية وقنصلاً عاماً للمملكة في مدينة القدس.

وقال إشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن الخطوة السعودية "تحمل معاني ودلالات سياسية مهمة في مواجهة إجراءات الاحتلال".

وأشار إشتية إلى أن قنصلية المملكة كانت افتتحت في القدس في عام 1947.

وكان مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية تسلم يوم السبت الماضي نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيرا مفوضا وفوق العادة للسعودية غير مقيم لدى فلسطين، وقنصلا عاما للمملكة في القدس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) في حينه عن الخالدي قوله إن "هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين السعودي والفلسطيني".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن توقيت القرار السعودي "يعكس اهتمام المملكة بالقضية الفلسطينية باعتبارها إحدى الأسس التي تعتمد عليها سياسة المملكة الخارجية عربيا وإسلاميا ودوليا".