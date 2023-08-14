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BBC

خلال 20 دقيقة.. إنقاذ طفل ابتلع دبوسًا في السعودية

01:00 م الإثنين 14 أغسطس 2023

عملية جراحية

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الرياض - ( د ب أ )

نجح أطباء جراحة الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة السعودية في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 10 أعوام ابتلع جسماً حاداً "دبوس" بالخطأ أثناء اللعب به في فمه.

وأوضح تجمع القصيم الصحي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الإثنين، أن ذوي الطفل بعد علمهم بابتلاع الطفل للدبوس قاموا على وجه السرعة بنقله إلى مستشفى الرس قبل أن تتفاقم حالته ويتسبب له الجسم الحاد بأذى وينتج عنها مضاعفات تؤدي إلى حدوث مشاكل صحية جانبية أو جروح ونزيف في المعدة، والذي بدوره قام بإحالته إلى مستشفى الولادة والأطفال ببريدة.

وأفاد التجمع بأنه بعد استلام قسم جراحة الأطفال بالمستشفى للحالة وقبولها تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من قبل استشارية الجهاز الهضمي، حيث أظهرت نتائج الأشعة أن الجسم الحاد موجود بالمعدة، وتمت مباشرة عملية إزالته بمنظار الجهاز الهضمي من الجدار الداخلي للمعدة خلال وقت وجيز لم يتجاوز 20 دقيقة دون حدوث أي مضاعفات ليغادر بعدها الطفل المستشفى بصحة وعافية.

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