قوات إسرائيلية تقتحم موقعا أثريا شمال نابلس
رام الله - ( د ب أ )
أفاد مسؤول فلسطيني باقتحام القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال نابلس بالضفة الغربية .
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) اليوم عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم قوله إن "قوات الاحتلال قامت بتعزيزات عسكرية واقتحمت الموقع الأثري في البلدة، وسط اندلاع مواجهات".
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