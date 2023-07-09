قوات إسرائيلية تقتحم موقعا أثريا شمال نابلس

رام الله - ( د ب أ )

أفاد مسؤول فلسطيني باقتحام القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال نابلس بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) اليوم عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم قوله إن "قوات الاحتلال قامت بتعزيزات عسكرية واقتحمت الموقع الأثري في البلدة، وسط اندلاع مواجهات".