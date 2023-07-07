المفوضية الأوروبية تقترح الانسحاب من معاهدة ميثاق الطاقة المثيرة للجدل

بروكسل - (د ب أ):

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، الانسحاب المشترك لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من معاهدة ميثاق الطاقة المثيرة للجدل، مشيرة إلى أنها تتعارض مع أهداف المناخ للتكتل.

وقالت كادري سيمسون مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي في بيان إن المعاهدة لا تتماشى مع "رؤية الاتحاد الأوروبي المستدامة للمستقبل" ، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

وتم إبرام المعاهدة لأول مرة في عام 1994 ، وتم وضعها لحماية إمدادات الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز والفحم من دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى أوروبا الغربية في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي.

ويشكو منتقدوها من أنها أصبحت منذ ذلك الحين أداة لحماية مصالح شركات الوقود الأحفوري ، مما يسمح لها بمقاضاة الدول الموقعة في محاكم التحكيم لحماية الاستثمارات من الجهود المبذولة للحد من استخدام الوقود الضار بالمناخ.

وحاولت المفوضية في السابق تحديث المعاهدة قبل اتخاذ قرار بشأن خروج منسق. ويتعين أن تقرر دول التكتل الخروج المشترك بموافقة البرلمان الأوروبي.

يشار إلى أن جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء إيطاليا موقعة حاليا على المعاهدة ، التي تضم أكثر من 50 عضوا. ويستغرق الانسحاب من المعاهدة وقتا طويلا نظرا لأن الاتفاقية تحتوي على بند يلزم الأعضاء المغادرين بأحكامها لمدة 20 عاما.

وانسحبت إيطاليا من المعاهدة في عام 2016. ومنذ ذلك الحين، أعلنت تسع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي هي الدنمارك وفرنسا وألمانيا وفنلندا ولوكسمبورج وهولندا وبولندا وسلوفينيا وإسبانيا ، عن نيتها في المغادرة.

وأشادت جماعات بيئية بالقرار.