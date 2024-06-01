دولة جديدة تعلن انضمامها لجنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل

وكالات

أعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريك انضمام بلاده إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وانتقدت حكومة الرئيس جابرييل بوريك في أكثر من مناسبة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت المكسيك طلبت الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، في قضية الإبادة الجماعية في غزة.

ورفعت جنوب أفريقيا في ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين في قطاع غزة.