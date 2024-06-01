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BBC

دولة جديدة تعلن انضمامها لجنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل

11:19 م السبت 01 يونيو 2024

تشيلي

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وكالات
أعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريك انضمام بلاده إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وانتقدت حكومة الرئيس جابرييل بوريك في أكثر من مناسبة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت المكسيك طلبت الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، في قضية الإبادة الجماعية في غزة.
ورفعت جنوب أفريقيا في ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين في قطاع غزة.

تشيلي جنوب افريقيا الجنائية الدولية محاكمة اسرائيل
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