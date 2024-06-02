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BBC

الشرطة الإسرائيلية تعتقل عشرات المتظاهرين في تل أبيب

12:09 ص الأحد 02 يونيو 2024

مظاهرة حاشدة في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى

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وكالات
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة تنفذ حملة اعتقالات طالت عشرات المتظاهرين في تل أبيب.
وأغلق آلاف المتظاهرين شوارع رئيسية في تل أبيب للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إبرام صفقة تبادل مع حركة حماس.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إنّ عشرات آلاف الإسرائيليين شاركوا في المظاهرة المركزية التي تنظم أسبوعيًا في ساحة كابلان وسط تل أبيب، حيث طالبوا بإبرام صفقة تبادل أسرى فورية تؤدي للإفراج عن المحتجزين في غزة.

وخلال مشاركتهم بالمظاهرة، طالب ذوو الأسرى بغزة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتبني الصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله: إسرائيل وافقت على مقترح يشمل الإفراج عن 33 أسيرًا أحياء أو أموات في المرحلة الأولى.
وأضاف المصدر أن إسرائيل وافقت على مقترح إنهاء الحرب خلال المرحلة الثانية.

ولفت إلى أن إسرائيل وافقت على إنهاء الحرب خلال المرحلة الثانية التي تشمل الإفراج عن جميع الرجال والجنود وبقية المصابين.

وأوضح أن المرحلة الثالثة من الصفقة تتضمن الإفراج عن جميع الجثث.
وأكد أنه إذا خرقت حركة المقاومة الإسلامية حماس اتفاق الصفقة فلإسرائيل الحق في مواصلة القتال في غزة.

الشرطة الإسرائيلية اعتقال المتظاهرين تل أبيب
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