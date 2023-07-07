ستولتنبرج: القنابل العنقودية الأمريكية لأوكرانيا ستكون من أجل الدفاع
بروكسل - (د ب أ):
أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إلى تفهمه للمشاورات الجارية في الولايات المتحدة لتسليح أوكرانيا بقنابل عنقودية في مواجهة روسيا.
وقال: "نواجه حربا وحشية"، مشيرا إلى أن كلا الطرفين يستخدمان قنابل عنقودية. غير أن ستولتنبرج شدد على أن أوكرانيا لن تستخدم الذخيرة العنقودية إلا في الدفاع.
وذكر أن "روسيا تستخدم ذخيرة عنقودية في الهجوم، ولغزو أوكرانيا. وتستخدم أوكرانيا الذخيرة العنقودية للدفاع عن نفسها ضد معتدي".
وأوضح ستولتنبرج أن الأمر متروك للحلفاء بشكل فردي لاتخاذ قرار بشأن الأسلحة والمعدات التي تُرسل إلى أوكرانيا، لكنه أكد أن الناتو ليس له موقف مشترك بشأن استخدام القنابل العنقودية.
سوق مصراوى
-
6 نصائح عليك اتباعها قبل شراء سماعة أذن جديدةتفاصيل
-
أفضل 10 اكسسوارات لا تبخل على سيارتك بها بخصم حتى 47%تفاصيل
-
3 أسباب تجعلك لا تستغني عن المقلاة الهوائية في مطبخكتفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل المهلبية كريمية على الطريقة التركيةتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 182 جنيه أفضل ثلاجة فى مصر لعام 2023تفاصيل
-
أفضل أدوات حديثة تسهل عليكي تنظيف المنزل تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: