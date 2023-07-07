إعلان

BBC

ستولتنبرج: القنابل العنقودية الأمريكية لأوكرانيا ستكون من أجل الدفاع

08:18 م الجمعة 07 يوليه 2023

القنابل العنقودية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بروكسل - (د ب أ):

أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إلى تفهمه للمشاورات الجارية في الولايات المتحدة لتسليح أوكرانيا بقنابل عنقودية في مواجهة روسيا.

وقال: "نواجه حربا وحشية"، مشيرا إلى أن كلا الطرفين يستخدمان قنابل عنقودية. غير أن ستولتنبرج شدد على أن أوكرانيا لن تستخدم الذخيرة العنقودية إلا في الدفاع.

وذكر أن "روسيا تستخدم ذخيرة عنقودية في الهجوم، ولغزو أوكرانيا. وتستخدم أوكرانيا الذخيرة العنقودية للدفاع عن نفسها ضد معتدي".

وأوضح ستولتنبرج أن الأمر متروك للحلفاء بشكل فردي لاتخاذ قرار بشأن الأسلحة والمعدات التي تُرسل إلى أوكرانيا، لكنه أكد أن الناتو ليس له موقف مشترك بشأن استخدام القنابل العنقودية.

سوق مصراوى

القنابل العنقودية حلف شمال الأطلسي حلف الناتو ينس ستولتنبرج أوكرانيا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

المفوضية الأوروبية تقترح الانسحاب من معاهدة ميثاق الطاقة المثيرة للجدل
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market