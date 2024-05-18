الاحتلال يزعم العثور على موقع تصنيع أسلحة وصواريخ بشمال غزة

مصراوي

زعم الجيش الإسرائيلي أن قوات من اللواء المدرع 460 التي تعمل في ضواحي جباليا شمال قطاع غزة، عثرت على موقع لتصنيع أسلحة وصواريخ طويلة المدى مع معدات عسكرية أخرى ودمرتها.

وقام الجيش بنشر صورا من الموقع وبعض المعدات التي صادرتها القوات، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وادعى الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن سلاحه الجوي هاجم أكثر من 70 هدفا في أنحاء قطاع غزة في اليوم السابق، بينما تعمل القوات البرية في رفح وجباليا وممر نتساريم.

وبحسب ادعاء الجيش الإسرائيلي، فإن الأهداف شملت مستودعات أسلحة وبنية تحتية ومبان تابعة للجماعات، بالإضافة إلى نشطاء، حسبما ذكرت اليوم السبت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن إحدى الغارات الجوية في رفح أصابت ناشطا كبيرا في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، هو رئيس الخدمات اللوجستية للحركة في المدينة الواقعة جنوب غزة بحسب الجيش.

وفي شرق رفح، زعم الجيش أن قوات من لواء جفعاتي رصدت واغتالت ناشطا يحمل قذيفة مضادة للدبابات "آر بي جي" في مبنى قريب منهم، مضيفا أن قوات جفعاتي داهمت عدة مواقع في المنطقة، وعثرت على أسلحة.

وتابع الجيش أن وحدة الكوماندوز /إجوز/ رصدت منصة إطلاق صواريخ في مبنى تستخدمه الجماعات المسلحة في شرق رفح.