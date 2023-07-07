الحكم بسجن 3 مسؤولين في وفاة 14 رضيعا بمستشفى في تونس
تونس - (د ب أ):
قال محامي تونسي اليوم الجمعة إن المحكمة الابتدائية بالعاصمة أصدرت حكما بسجن ثلاثة مسؤولين بمستشفى للأطفال في وفاة 14 رضيعا نتيجة تعفن جرثومي، في قضية هزت تونس في 2019.
وقال محامي عائلات الضحايا، التومي بن فرحات لوسائل الإعلام المحلية إن الحكم يقضي بسجن مديرة مركز التوليد بمستشفى الرابطة ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة، بثماني أشهر سجنا.
ويواجه المتهمون حكما مماثلا في 15 دعوى قضائية تم تحريكها ضدهم. ويتوقع أن يتقدموا بطعون ضده.
وتوفي الرضع في مركز للتوليد خلال مارس 2019 إثر تسرب جرثومي إلى أكياس لمستحضر غذائي، بحسب ما خلصت إليه لجنة تحقيق طبية.
وأثارت الكارثة غضبا واحتجاجات وأدت الى استقالة وزير الصحة عبر الرؤوف الشريف آنذاك واعلان النيابة العامة عن فتح تحقيق على الفور.
سوق مصراوى
-
6 نصائح عليك اتباعها قبل شراء سماعة أذن جديدةتفاصيل
-
أفضل 10 اكسسوارات لا تبخل على سيارتك بها بخصم حتى 47%تفاصيل
-
3 أسباب تجعلك لا تستغني عن المقلاة الهوائية في مطبخكتفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل المهلبية كريمية على الطريقة التركيةتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 182 جنيه أفضل ثلاجة فى مصر لعام 2023تفاصيل
-
أفضل أدوات حديثة تسهل عليكي تنظيف المنزل تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: