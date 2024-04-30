ظهور سحابة خضراء في السعودية (فيديو)

(مصراوي)

تشهد المملكة العربية السعودية، ظاهرة تُسمى بـ "السحابة الخضراء" والتي تشكلت عقب تأثر البلاد بحالة من الاضطرابات الجوية أدت إلى سقوط غزير للأمطار.

وتتأثر السعودية بإعصار قمعي متوسط السرعة أدت إلى هبوب عواصف ترابية وسقوط أمطار صاحبها حبات البرد.

وحسب صفحات الأرصاد الجوية السعودية، فتتشكل السحابة الخضراء لانعاكاس الأشعة الشمسية بطريقة معينة أثناء تواجد جزئيات محددة في الغلاف الجوي وهو ما يتسبب في انعكاس لونًا أخضرًا أو قد يميل للزرقة.

وتشكلت السحابة الخضراء بشكل كبير في مدينة الطائف، حيث التقط عدد من السعوديين صورًا وفيديوهات توثق الظاهرة.