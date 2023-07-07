وزيرة الخزانة الأمريكية تجري مباحثات مع رئيس الوزراء الصيني في بكين

بكين - (د ب أ):

التقت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج في بكين لإجراء مباحثات اليوم الجمعة.

وقالت يلين إن "المنافسة الاقتصادية السليمة" كانت الهدف المتعلق بالعلاقات مع الصين، وذلك وفقا لكلمة نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة.

وشددت يلين على أن الولايات المتحدة "سيتعين عليها، في ظروف معينة، أن تنتهج إجراءات مستهدفة من أجل حماية أمنها الوطني. وقد نختلف في هذه الحالات".

وجاء في البيان: "على أي حال، لا يجب أن نسمح أن يؤدي أي خلاف إلى سوء فهم يتسبب في تدهور علاقاتنا الاقتصادية والمالية أكثر بشكل غير ضروري".

وفي وقت سابق اليوم، أجرت وزيرة الخزانة الأمريكية مباحثات غير رسمية مع نائب رئيس الوزراء السابق، ليو هي، ومحافظ البنك المركزي، يي جانج.

وتوجد يلين في بكين في زيارة تستغرق أربعة أيام، وسط توتر شديد بين الولايات المتحدة والصين.

وتأتي زيارتها في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى بكين في أيار/ مايو، ووفقا لواشنطن، تهدف إلى إعادة إقامة المزيد من قنوات الاتصال بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتوترت العلاقات الأمريكية الصينية بشكل شديد جراء مجموعة من القضايا، بما في ذلك، دعم الصين للحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديدات بكين لتايوان، ونزاعات تجارية قائمة.