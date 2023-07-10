استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

استشهد شاب فلسطيني اليوم الاثنين، في مدينة رام الله في الضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قال إنه استهدف قواته بإطلاق نار.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات من الاحتلال أطلقت النار على الشاب الفلسطيني قرب بلدة دير نظام في رام الله ومنعت سيارات الإسعاف من انتشاله ما أدى إلى استشهاده.

فيما قال جيش الاحتلال إنه استهدف فلسطينيًا بالرصاص قرب مستوطنة "حلميش" في رام الله بعد وضعه عبوة ناسفة ومحاولته تنفيذ عملية إطلاق نار من دون وقوع إصابات في صفوف جنوده.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الفلسطيني وصل بمركبة قرب بلدة دير نظام، وألقى عبوة يدوية ناسفة تجاه قوة إسرائيلية قبل أن يتم إطلاق النار عليه وتحييده، فيما عثر على بندقية كانت بحوزته.

واستشهد أكثر من 190 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري، غالبيتهم في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي، في ظل تصاعد غير مسبوق في التوتر منذ سنوات.

من جهة أخرى، اعتقل الجيش الإسرائيلي فجر اليوم خمسة فلسطينيين على الأقل خلال حملة مداهمات في عدد من مدن الضفة الغربية تخللتها مواجهات.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الاعتقالات جرت في مخيم العروب للاجئين شمال مدينة الخليل ونابلس ورام الله، فيما جرى اقتحام منازل سكنية وتفتيشها.